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إتصال بين عراقجي ولافروف...
أخبار دولية
2025-06-14 | 11:52
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إتصال بين عراقجي ولافروف...
أجرى وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله آخر التطورات التي أعقبت الهجوم العسكري الذي شنّه الكيان الصهيوني على إيران.
ودان وزير الخارجية الإيراني بشدة الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على المنشآت النووية والمناطق السكنية في إيران، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين وأساتذة الجامعات والنساء والأطفال، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات بشكل جدي وتحمل مسؤولياته.
وأعرب عراقجي عن تقديره لمواقف روسيا والدول الأخرى التي أدانت الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني، محذرًا من أن هذه الاعتداءات قد تدفع المنطقة نحو أزمة عميقة وحالة واسعة من انعدام الأمن.
وشدد على أنه من حق إيران المشروع الدفاع عن نفسها في وجه أي عدوان، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردت وسترد بحزم على عدوان الكيان الصهيوني. كما اعتبر عراقجي أن قيام الكيان الصهيوني بهذا الاعتداء في خضم المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يظهر عداء هذا الكيان العميق للدبلوماسية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف موسكو الحازم في إدانة انتهاك إسرائيل لسيادة ووحدة أراضي إيران، واصفًا دعم بعض الدول الغربية للهجوم المسلح من قبل هذا الكيان بأنه يفتقر إلى أي شرعية. كما شدد على ضرورة خفض التوترات في الشرق الأوسط ومنع تحول النزاع إلى حرب شاملة، معتبرًا الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الإيراني والروسي خطوة إيجابية وبناءة لتعزيز التنسيق الثنائي.
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