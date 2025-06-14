عراقجي: مواصلة المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لا مبررَ له

نقلت وسائلُ إعلامٍ إيرانية عن وزيرِ الخارجية عباس عراقجي قولَه اليوم السبت إن مواصلةَ المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لا مبررَ له في ظلِ استمرارِ الهجمات الإسرائيلية "الهمجية" على البلاد.

وكانت وزارةُ الخارجية اعتبرت أن الحوار مع طرف يُعَد أكبرَ داعمٍ وشريكٍ للعدو المعتدي، ستكون بلا معنى.

في المقابل، وفي اتصالٍ هاتفيّ عبّرا فيه عن قلقهما من الوضع في الشرق الأوسط، لم يستبعد الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين العودة إلى المفاوضات في شأن البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

العدوان الأميركيّ ناقشه أيضًا ولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان مع الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، الذي اعتبر أنه لا يمكنُ حلُ النزاعِ النوويّ إلا بالمفاوضات.