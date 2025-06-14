مسؤولان: العراق يعمل على النأي بنفسه عن الصراع بين إيران وإسرائيل

أجرت بغداد اتصالات مع كل من طهران وواشنطن للنأي بنفسها عن النزاع العسكري الدائر بين إيران وإسرائيل، حسبما قال مسؤولان رفيعان السبت لوكالة فرانس برس.



ويحاول العراق حليف إيران التي تتشارك معه حدودًا طويلة وعلاقات تاريخية ثقافية وسياسية، الحفاظ منذ سنوات على علاقته الاستراتيجية مع واشنطن.



وجددت الحكومة العراقية في بيان مساء السبت على لسان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان "رفضها القاطع والتام لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران".



ويأتي ذلك غداة إعلان العراق رفع شكوى شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بتهمة استخدامها أجواءه في ضرب إيران.



وطالبت بغداد في بيانها واشنطن "بتحمل مسؤوليتها وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يؤدي إلى منع طائرات الكيان الصهيوني من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات".



في وقت سابق السبت، قال مسؤول عراقي أمني كبير لفرانس برس طالبًا عدم كشف هويته إن بغداد طلبت من طهران تجنب استهداف المصالح الأميركية في أراضيه، موضحًا أنه "تم الطلب ووعدنا الإيرانيون خيرًا".



وقال إن "إيران متفهمة للطلب العراقي".



من جهته، أشار مسؤول حكومي طلب عدم كشف هويته إلى أن بغداد "طلبت رسميًا من الولايات المتحدة عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بخرق الأجواء العراقية".



وكانت إيران هددت الأربعاء، قبل بدء التصعيد الجاري مع إسرائيل، باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع يكون سببه فشل المباحثات النووية مع واشنطن.



وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار تحالف دولي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.



وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، تبنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع في العراق وسوريا ينتشر فيها جنود أميركيون في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.



وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية من خلال سحب موظفين "غير أساسيين".



وطالبت فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران الجمعة بمغادرة القوات الأميركية المنتشرة في البلد ضمن التحالف الدولي، فيما حذرت كتائب حزب الله خصوصًا من "مزيد من الحروب في المنطقة" بعد هجمات إسرائيل على إيران.



غير أن المسؤول الأمني أشار في تصريحه لفرانس برس إلى أن "الجميع" بما في ذلك الفصائل العراقية المسلحة "متعاون مع الحكومة لإبعاد العراق عن الصراع".



ونوهت الحكومة العراقية في بيانها إلى أن العراق "التزم بأعلى درجات ضبط النفس، آملًا في فسح المجال للحلول الدبلوماسية والسياسية لنزع فتيل الأزمة بالطرق السلمية".



وقالت: "لدى العراق الحق وفقًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في استخدام إمكانياته بالتصدي لأي خرق للسيادة الوطنية من أية جهة كانت".