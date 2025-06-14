ترامب: الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت أن "هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي".



وجاءت تعليقاته في منشور على منصة "تروث سوشيال" عن المكالمة التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ترامب في المنشور: "استمرت المكالمة مع بوتين قرابة ساعة. هو يشعر، كما أشعر أنا، بأن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، وقد أوضحت له أن حربه يجب أن تنتهي أيضًا".