مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية الإيرانية وولي عهد السعودية

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مكالمة هاتفية حيث قال الرئيس مسعود بزشكیان إن "الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على إيران تثبت الطبيعة العدوانية لهذا الكيان"، مؤكدًا أنه "منذ تولي مهامي كرئيس للجمهورية، سعيت لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، لكن الكيان الصهيوني سعى إلى التخريب والتعطيل في كل مجال كنا نطمح فيه إلى تحقيق إنجاز."



أما الأمير محمد بن سلمان، فأشار إلى أن "إسرائيل تبذل كل ما بوسعها لجر الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع إيران".