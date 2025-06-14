وزير خارجية بريطانيا يدعو لخفض التصعيد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم السبت أنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر وعبر عن قلقه على المدنيين في إسرائيل.وقال لامي في منشور على منصة إكس: "أكدت مجددًا دعوة بريطانيا إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط".وأضاف: "الآن هو وقت ضبط النفس والهدوء والعودة إلى الدبلوماسية".