مقتل إمرأة في إسرائيل بالهجوم الصاروخي الإيراني

قتلت امرأة في العشرينيات من العمر بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مساء السبت، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي نجمة داود الحمراء.



وأُعلنت المرأة متوفية بعد انتشالها من تحت الأنقاض في منطقة حيفا (شمال إسرائيل) حيث كان الجهاز أفاد في وقت سابق بإصابة 14 شخصًا أحدهم بحال حرجة.