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الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع مرتبطة بـ"مشروعها للأسلحة النووية"
أخبار دولية
2025-06-14 | 22:07
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الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع مرتبطة بـ"مشروعها للأسلحة النووية"
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع مرتبطة بالبنية التحتية "لمشروع الأسلحة النووية" وأهدافا أخرى، بينما تبادل الطرفان الهجمات لليوم الثالث تواليا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته الجوية نفذت قرابة الساعة 2,40 صباحا (23,40 ت غ السبت) "سلسلة واسعة من الضربات التي تستند إلى معلومات استخباراتية على عدد من الأهداف في طهران تتعلق بمشروع الأسلحة النووية للنظام الإيراني"، وكذلك على مستودعات وقود.
وأضاف: "شملت الأهداف مقر وزارة الدفاع الإيرانية ومقر +منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية+ للمشرع النووي وأهدافا إضافية" أشارت إسرائيل إلى أنها تساهم في تعزيز جهود إيران للحصول على اسلحة نووية.
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