ترامب: إيران ستواجه قوة أميركية "بمستويات غير مسبوقة" إذا هاجمتنا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه إذا هاجمت إيران الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، فستواجه قوة الجيش الأميركي "بمستويات غير مسبوقة".



وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالهجوم الجاري على إيران، وأن "بإمكاننا التوصل بسهولة إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي!".