بالتنسيق مع طهران... الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل بصواريخ باليستية

أعلن الحوثيون، أنهم استهدفوا مدينة يافا في وسط إسرائيل بصواريخ باليستية عدة في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالتنسيق مع طهران، في ظل استمرار تبادل الهجمات الصاروخية بين البلدين.