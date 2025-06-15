عراقجي: لدينا "دليل قاطع" على أن القوات الأميركية دعمت الضربات الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران تمتلك دليلا يثبت دعم القوات الأميركية لحملة القصف المكثف التي تشنها إسرائيل على ايران منذ الجمعة.وشدد عراقجي أمام دبلوماسيين أجانب في اجتماع نقله التلفزيون الرسمي، على أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيتوقف حين توقف اسرائيل هجومها على إيران.وقال: "إننا ندافع عن أنفسنا، دفاعنا مشروع تماما"، مضيفا أن "هذا الدفاع هو رد على عدوان. إن توقف العدوان، بالطبع سيتوقف ردنا أيضا".كما انتقد عراقجي مجلس الأمن الدولي الأحد، متهما إياه بـ"اللامبالاة" إزاء الضربات الإسرائيلية الدامية على الجمهورية الإسلامية.