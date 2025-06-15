وكالة: إيران تقول إنها اعتقلت عنصرين تابعين للموساد

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن شخصين تتهمهما إيران بأنهما عنصران تابعان لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تم اعتقالهما في إقليم البرز بينما كانا يجهزان متفجرات ومعدات إلكترونية.