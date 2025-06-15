قبرص: إيران طلبت منا نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، أن إيران طلبت من قبرص نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل، مضيفا أنه يتوقع التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقا اليوم.



كما عبر كريستودوليديس عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.



وأضاف أن قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط، طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.