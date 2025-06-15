فرنسا: البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا لإسرائيل وأوروبا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن برنامج طهران النووي يشكل تهديدا لأمن إسرائيل وأوروبا، وأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران.



وقال بارو لإذاعة آر.تي.إل: "يشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا وجوديا لأمن إسرائيل، بل ويتخطى ذلك ليهدد أمن أوروبا. قلنا دائما إن أفضل سبيل لمنع هذا التهديد واحتوائه هو الدبلوماسية"، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في المفاوضات المستقبلية.