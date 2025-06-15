مسؤول عسكري إسرائيلي: إسرائيل لا يزال لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران

أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل لا يزال لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد.



وجاء ذلك في تصريحات وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين البلدين منذ يوم الجمعة.



وأحجم المسؤول عن تحديد مدة استمرار الضربات على إيران، وقال إن الجيش هاجم نحو 80 هدفا في طهران مساء أمس السبت.



وأشار الى أن الأهداف شملت موقعين إيرانيين للوقود "مزدوجي الاستخدام" كانا يدعمان العمليات العسكرية والنووية.



وأضاف أن الهجمات استهدفت أيضا القائد العسكري لجماعة الحوثيين اليمنية الليلة الماضية.



