وزيرا خارجية تركيا وروسيا بحثا الصراع بين إيران وإسرائيل

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية بأن الوزير هاكان فيدان بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي الصراع بين إسرائيل وإيران.



وقال المصدر إن فيدان أبلغ لافروف بأن السبيل الوحيد لحل الصراع "المثير للقلق" والنزاع النووي هو الدبلوماسية.