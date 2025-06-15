الحكومة الإيرانية تفتح المساجد ومحطات المترو والمدارس كملاجئ

أعلنت الحكومة الإيرانية أن المساجد ومحطات المترو والمدارس سيتم استخدامها اعتبارا من مساء الأحد، كملاجئ من القصف الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية الإسلامية لليوم الثالث.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني عبر التلفزيون الرسمي إن "المساجد هي من ضمن الملاجئ المتوافرة للشعب، وسيتم تجهيز محطات المترو الليلة وفتحها للاستخدام"، مشيرة الى أن المدارس هي أيضا "أماكن آمنة".