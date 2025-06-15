إيران تنفي أنها طلبت من قبرص إيصال رسائل إلى إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لم تبعث أي رسالة إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة.



وجاء ذلك بعدما قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس في وقت سابق اليوم إن طهران طلبت من نيقوسيا نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل.