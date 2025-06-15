إيران تحذر إسرائيل من ردود أكثر "شدة"

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إن ردود إيران على الهجمات الإسرائيلية ستكون "أكثر حسما وشدة" إذا استمرت الأعمال العدائية الإسرائيلية.



ورأى بزشكيان أن الجيش الإيراني رد حتى الآن "بقوة وبشكل مناسب".