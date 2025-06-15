128 قتيلا في الضربات الإسرائيلية على إيران الجمعة والسبت

أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد بأن حصيلة الضربات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الجمعة والسبت بلغت 128 شخصا بينهم نساء وأطفال، بينما أصيب المئات بجروح.



ونقلت صحيفة اعتماد عن وزارة الصحة قولها إن "128 شخصا استشهدوا في هذه الاعتداءات العسكرية، وأدخل نحو 900 جريح الى المستشفيات".



وأفاد التقرير بأن حصيلة القتلى تتضمن 40 امرأة، مشيرا الى أن عدد الأطفال القتلى كبير.