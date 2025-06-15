إيران تحضّ العراق على منع إسرائيل من استخدام مجاله الجوي وأراضيه في الهجمات

حثّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق على منع إسرائيل من استخدام مجاله الجوي وأراضيه لشنّ هجمات على الجمهورية الإسلامية.



وقال بزشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني: "نؤكد أنّ الحكومة العراقية يجب أن تمارس المزيد من اليقظة وحماية حدودها ومجالها الجوي كي لا تتم إساءة استخدام الأراضي العراقية ضدّ الجمهورية الإسلامية"، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.