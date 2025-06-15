ضربة إسرائيلية تستهدف مقر قيادة الشرطة في طهران

تعرض مقر قيادة الشرطة في طهران الواقع في وسط العاصمة الإيرانية، لضربة إسرائيلية، وفق ما ذكرت وكالة محلية.



ونقلت وكالة إيسنا عن بيان للشرطة: "تم استهداف قيادة شرطة طهران الكبرى بطائرة مسيرة معادية"، مشيرة إلى أن الهجوم ألحق "أضرارا طفيفة" وتسبب بإصابة عدد من العناصر.