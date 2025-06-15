ترامب: إسرائيل وإيران ستنعمان بالسلام "قريبا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل ستنعمان بالسلام "قريبا"، مشيرا الى أن هناك اجتماعات كثيرة تُعقد وأنه ينبغي للبلدين التوصل إلى اتفاق.



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "على إيران وإسرائيل التوصل إلى اتفاق، وسوف نتوصل إلى اتفاق... سنصل إلى السلام قريبا".