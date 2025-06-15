كتائب حزب الله العراقية تحذر واشنطن من التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني

حذرت كتائب حزب الله العراقية المتحالفة مع إيران من أنها ستستأنف هجماتها على القوات الأميركية في المنطقة إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.



وقال الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي في بيان إن الكتائب تراقب تحركات الجيش الأميركي بالمنطقة، مضيفا أنه إذا تدخلت واشنطن في الحرب فإن الكتائب ستتحرك ضد مصالحها وقواعدها بالمنطقة.