ترامب "منفتح" على وساطة بوتين في النزاع بين إيران وإسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "منفتح" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في النزاع بين إيران وإسرائيل.



وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية إن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا". وأضاف: "من الممكن أن ننخرط" في النزاع بين البلدين، لكن الولايات المتحدة "ليست منخرطة في الوقت الراهن".