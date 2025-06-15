مبعوث روسي: بوسعنا لعب "دور رئيسي" في الوساطة بين إسرائيل وإيران

أكد مبعوث الاستثمار الروسي كيريل دميترييف في منشور على منصة إكس، أن بوسع روسيا أن تلعب "دورا رئيسيا" في التوسط في النزاع بين إسرائيل وإيران.



وكان دميترييف يرد على منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إنه تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن النزاع.