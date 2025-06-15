اردوغان يبلغ ترامب باستعداد تركيا للتوسط في حل النزاع النووي الإيراني

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي استعداد أنقرة للعب دور الوسيط لحل النزاع النووي الذي أشعل الصراع بين إسرائيل وإيران.



ورحب أردوغان بتصريحات ترامب التي أشار فيها مؤخرا إلى إمكانية إبرام سلام بين إيران وإسرائيل، وحث نظيره الأميركي على التحرك على الفور لمنع كارثة "قد تُشعل المنطقة".