مسؤولان أميركيان لرويترز: ترامب عارض خطة إسرائيلية لقتل المرشد الأعلى الإيراني

كشف مسؤولان أميركيان لرويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية في الأيام الأخيرة لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.



وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "هل قتل الإيرانيون أميركيا حتى الآن؟ لا. إلى أن يفعلوا ذلك، لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية".