نتنياهو: الهجمات الإسرائيلية قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران.



وأكد في المقابلة، وهي إحدى أولى مقابلاته منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة، أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل شن الهجمات.