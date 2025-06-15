نتنياهو: إسرائيل "نالت" من رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، أن إسرائيل "نالت" من رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه في غارة جوية على طهران في وقت سابق من اليوم.



وقال نتنياهو: "هاجمنا قياداتهم العليا (...) قبل لحظات نلنا من رئيس الاستخبارات (الإيرانية) ونائبه في طهران"، مضيفا: "طيارونا الشجعان موجودون في سماء طهران ويستهدفون مواقع عسكرية ونووية".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل "دمرت المنشأة الرئيسية" في موقع نطنز النووي في وسط إيران.



وقال: "لقد دمرنا المنشأة الرئيسية في نطنز. إنها محطة التخصيب الرئيسية (لليورانيوم)".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت الجمعة بأن القسم الذي يقع فوق الأرض من محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تعرض للتدمير جراء الضربات الإسرائيلية.