مقتل خمسة أوكرانيين بينهم ثلاثة أطفال في الضربات الإيرانية على إسرائيل السبت

أعلنت الخارجية الأوكرانية مقتل خمسة أوكرانيين، بينهم ثلاثة أطفال، في الضربات الإيرانية التي طاولت منطقة بات يام قرب تل أبيب السبت عقب القصف الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.



وقالت الوزارة للصحافيين إنه "في 14 حزيران (السبت)، وعقب هجوم صاروخي إيراني ضخم على إسرائيل وإصابة صاروخ مبنى سكنيا في بات يام، قُتل خمسة مواطنين أوكرانيين، بينهم ثلاثة أطفال قصر".