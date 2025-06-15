نتنياهو أوعز "بالمضي قدما" في مفاوضات إطلاق الرهائن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو مصور أنه أوعز "بالمضي قدما" في مفاوضات إطلاق الرهائن، بعدما رأى "فرصة" لتحقيق ذلك.وقال نتنياهو: "لقد حرّرنا أكثر من 200 رهينة، ولن أتنازل حتى نُعيدهم جميعا. قبل يومين، أصدرت تعليماتي بالمضي قدما في المفاوضات، لأنني أرى فرصة. لن أتخلى عن أي أحد".