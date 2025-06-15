إيران تتوعد بـ"رد مدمر" على الهجمات الإسرائيلية: الملاجئ لن تضمن الأمن للإسرائيليين

توعّدت إيران بـ"رد مدمر" على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على أراضيها منذ الجمعة، مؤكدة أن إسرائيل ستصبح قريبا "غير صالحة للسكن".



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد رضا صياد إن "حجم الرد المدمر من جانب المقاتلين الإيرانيين الشجعان سيشمل بالتأكيد أجزاء الأراضي المحتلة كافة".



وأضاف في كلمة متلفزة: "غادروا الأراضي المحتلة لأنها بالتأكيد لن تكون صالحة للسكن في المستقبل"، وأن الملاجئ "لن تضمن الأمن" للإسرائيليين.