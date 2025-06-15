ماكرون لا يعتقد أن روسيا "يمكن أن تكون وسيطا" بين إسرائيل وإيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يؤدي دور الوسيط في النزاع بين إسرائيل وإيران.



وقال ماكرون خلال زيارته غرينلاند: "لا أعتقد أن روسيا التي تخوض حاليا نزاعا شديدا وقررت عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة منذ سنوات، يمكن أن تكون وسيطا بأي شكل من الأشكال"، في حين قال نظيره الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق الأحد إنه "منفتح" على هذا الاقتراح.