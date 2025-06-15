إيران تبلغ قطر وسلطنة عمان بأنها لن تتفاوض في ظل الهجوم الإسرائيلي

أبلغت إيران قطر وسلطنة عمان اللتين تقومان بدور وسيط، بأنها "لن تتفاوض في ظل الهجوم" الإسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على المحادثات.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، قوله: "أبلغ الإيرانيون الوسطاء القطريين والعمانيين بأنهم لن يجروا مفاوضات جادة إلا بعد أن تستكمل إيران ردها على الضربات الإسرائيلية، مع توضيح أنهم لن يتفاوضوا في ظل الهجوم" الإسرائيلي.