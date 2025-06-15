أدرعي: ضربات اليوم استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري والجيش الإيراني في طهران

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس"، أنه "في اطار موجة الضربات الواسعة التي تم تنفيذها في وقت سابق اليوم والتي استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري وللجيش الإيراني في طهران تم استهداف مواقع عديدة لانتاج وسائل قتالية في أنحاء إيران".