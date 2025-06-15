أدرعي: ضربات اليوم استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري والجيش الإيراني في طهران

#عاجل جيش الدفاع استكمل موجة غارات واسعة لضرب قدرات انتاج أسلحة للنظام الإيراني
❌في اطار موجة الضربات الواسعة التي تم تنفيذها في وقت سابق اليوم والتي استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري وللجيش الإيراني في طهران تم استهداف مواقع عديدة لانتاج وسائل قتالية في أنحاء إيران. pic.twitter.com/5XleEJpYH0
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 15, 2025
#عاجل جيش الدفاع استكمل موجة غارات واسعة لضرب قدرات انتاج أسلحة للنظام الإيراني
❌في اطار موجة الضربات الواسعة التي تم تنفيذها في وقت سابق اليوم والتي استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري وللجيش الإيراني في طهران تم استهداف مواقع عديدة لانتاج وسائل قتالية في أنحاء إيران. pic.twitter.com/5XleEJpYH0