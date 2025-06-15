إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري في غارة إسرائيلية

قُتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي الأحد مع ضابطين آخرين في غارة إسرائيلية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).



وأوردت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري أن "ثلاثة جنرالات استخبارات هم محمد كاظمي وحسن محقق ومحسن باقري اغتيلوا واستشهدوا".