مقتل امرأة إثر سقوط مسيرة في غرب سوريا على وقع التصعيد الإسرائيلي - الإيراني

قتلت مدنية الأحد في محافظة طرطوس في غرب سوريا إثر سقوط طائرة مسيّرة فوق منزلها وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي أول ضحية مسجلة منذ بدء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.



وأفاد المرصد بـ"مقتل سيدة جراء سقوط طائرة مسيّرة فوق منزلها" في بلدة في ريف طرطوس، مرجحا أن تكون المسيّرة إيرانية.