السفارة السويسرية بإيران مغلقة حتى إشعار آخر

أعلنت السفارة السويسرية في إيران أنها ستظل مغلقة موقتا حتى إشعار آخر بسبب الصراع الدائر في المنطقة.



وجاء ذلك في منشور للسفارة عبر منصة إكس.



وتمثل السفارة السويسرية المصالح الأميركية في إيران. وتلتزم سويسرا بهذا التفويض منذ تداعيات الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.