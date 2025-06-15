ترامب يأمل أن تتمكن إسرائيل وإيران من التوصل إلى وقف لإطلاق النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يأمل في أن تتوصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه لفت الى أنه‭ ‬في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض معركة قبل ذلك.



وفي حديث للصحفيين خلال توجهه إلى قمة مجموعة السبع في كندا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل لكنه رفض الكشف عما إذا كان قد طلب من إسرائيل وقف الضربات على إيران.