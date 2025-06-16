بزشكيان: لم نكن نحن من ترك المفاوضات وما نطالب به هو حقنا القانونيّ

أكّد الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، عدم سعي إيران لامتلاك السلاح النوويّ، بناء على سياسات المرشد، مشدّدًا على أنّه اعتقاد راسخ لديهم.

وقال: “لم نكن نحن من ترك المفاوضات وما نطالب به هو حقنا القانونيّ”.

وأضاف: “لا يحق لأحد أن يسلبنا حق الانتفاع بالطاقة النووية والأبحاث التي تصب في مصلحة شعبنا”.

واعتبر بزشكيان أنّ الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتخالف القوانين الدولية بالسماح لإسرائيل بالاعتداء على ايران.

وشدّد على صمود ايران “بكل قوة، من دون خشية شيئ.

وأكّد طلب إيران من الأهالي الصبر على الأزمات “التي فرضها الكِيان المتوحش”.