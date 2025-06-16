تضرر مبنى للبعثة الأميركية في تل أبيب جراء الضربات الإيرانية

أعلن السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي الإثنين أن مبنى تابعًا للبعثة الدبلوماسية في تل أبيب تعرّض لأضرار طفيفة جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الدولة العبرية خلال الليل.



وقال هاكابي على حسابه على منصة إكس: "وقعت بعض الأضرار نتيجة عصف انفجار الضربات الصاروخية الإيرانية قرب فرع السفارة الأميركية في تل أبيب".



وأشار هاكابي إلى أن السفارة في القدس ستظل مغلقة الإثنين، لأن إرشادات السلطات الإسرائيلية بالبقاء قرب الملاجئ لا تزال "سارية".



ونفذت إيران سلسلة ضربات صاروخية على إسرائيل ليل الأحد الإثنين، ردًا على مواصلة إسرائيل هجومها الذي بدأ الجمعة على أراضي الجمهورية الإسلامية.



وأفاد مصور وكالة فرانس برس عن تعرض مبان سكنية لدمار في تل أبيب، بينما قام عناصر إنقاذ بمعاينة الأضرار.



ودعا الجيش الإسرائيلي سكان المدينة الساحلية إلى لزوم الملاجىء مرات عدة خلال الليل، تحسبًا لصواريخ إيرانية.



ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران وإسرائيل إلى "إبرام تسوية"، مشيرًا إلى أن واشنطن "من الممكن أن تنخرط" في النزاع لكنها "ليست منخرطة" حاليًا.