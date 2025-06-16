وزارة الخارجية الصينية: بكين ليس لديها تعليق على تقرير حول الترسانات النووية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن بكين ليس لديها أي تعليق على تقرير لمركز أبحاث حول الأسلحة النووية جاء فيه أن الصين لديها أسرع الترسانات النووية نموًا.وقال المتحدث قوه جيا كون في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تلتزم دائمًا باستراتيجية الدفاع عن النفس، وتحافظ على قوتها النووية عند الحد الأدنى اللازم من أجل الأمن القومي، ولا تشارك في سباق تسلح.