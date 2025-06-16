الفريق الطبيّ المشرف على علاج شمخاني: حالته الصحية باتت نسبيًا مستقرة

أفاد الفريق الطبيّ المشرف على علاج مستشار المرشد الإيرانيّ علي شمخاني، بأن حالته الصحية باتت نسبيًا مستقرة، بعد السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي تعرض لها جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "شمخاني لا يزال يرقد في المستشفى تحت الرعاية الطبية، جراء إصابته بجروح بالغة إثر الهجوم الإسرائيلي فجر يوم الجمعة 13 حزيران".

وقال مسؤول الفريق الطبي :"إنه بفضل الجهود المتواصلة من الطاقم الطبي، تمكنا من السيطرة على قسم مهم من الأضرار التي لحقت به، ومنذ يوم أمس يمكن القول إن وضعه الصحي مستقر إلى حد ما".

وأضاف: "نظرا لخطورة المضاعفات الناجمة عن الانفجار، والتي أصابت بشكل خاص الأعضاء الداخلية، لا يمكن حتى الآن إصدار تقييم نهائي ودقيق عن وضعه، رغم أن المسار العلاجي قد شهد بعض التحسن في الأيام القليلة الماضية".