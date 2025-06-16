24 قتيلًا في إسرائيل جراء الضربات الصاروخية الإيرانية منذ الجمعة

قتل 24 شخصًا جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل منذ الجمعة ردًا على هجوم الدولة العبرية على الجمهورية الإسلامية، وذلك وفق حصيلة جديدة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين.وتضمنت الحصيلة 11 قتيلًا إضافيًا منذ منتصف الليل (21:00 ت غ الأحد)، بحسب البيانات الرسمية التي أفادت بمقتل أربعة أشخاص في بتاح تكفا قرب تل أبيب، وثلاثة في حيفا (شمال)، وشخص في بني براك (ضاحية تل أبيب). كما تضمنت قتيلين انتشلا من تحت الأنقاض جراء ضربة في بات يام في اليوم السابق، وقتيل آخر في موقع لم يحدد.