اردوغان وبوتين يتفقان على ضرورة إنهاء الصراع بين إيران وإسرائيل

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة إنهاء الصراع بين إيران وإسرائيل وإفساح المجال للدبلوماسية في أقرب وقت ممكن.وأفادت الرئاسة في بيان، بأن اردوغان كرر وجهة نظره بأن الحل الوحيد للأزمة هو العودة إلى المحادثات النووية.من جهته، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان نددا "بالعمل العسكري" الإسرائيلي ضد إيران، ودعيا خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين إلى وقف فوري للأعمال القتالية.وذكر بيان للكرملين: "عبر الجانبان عن بالغ قلقهما إزاء التصعيد المستمر للصراع الإيراني الإسرائيلي، الذي أدى بالفعل إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وينذر بعواقب وخيمة طويلة الأمد على المنطقة بأسرها".وأشار إلى أن "الزعيمان أيدا الوقف الفوري للأعمال القتالية، وتسوية القضايا الخلافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط".ووفقًا للبيان، اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون الوثيق.