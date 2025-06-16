كييف تعلن أنها تسلمت من موسكو جثامين 1245 جنديا أوكرانيا

سلمت روسيا جثامين 1245 جنديا أوكرانيا جديدا، على ما أعلنت كييف، في مرحلة أخيرة من اتفاقية لإعادة جثث أكثر من ستة آلاف جندي، تم التفاوض عليها في محادثات سلام في تركيا في وقت سابق هذا الشهر.



وقالت الوكالة الحكومية التي تنسق عملية التسليم: "أعيد 1245 جثمانا إضافيا إلى أوكرانيا: الجزء المتعلق بإعادة الجثامين قد استُكمل".



وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أن كييف تسلمت ما مجموعه أكثر من 6000 جثمان في الأسبوع المنصرم.

