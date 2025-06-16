إيران تتهم إسرائيل باستهداف مستشفى

اتهمت إيران إسرائيل باستهداف مستشفى في غرب الجمهورية الإسلامية، منددة بـ"جريمة حرب".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: "استهدفت الهجمات العدوانية للكيان الإسرائيلي مستشفى الفارابي في مدينة كرمنشاه في غرب إيران"، مضيفا أنّ "مهاجمة المستشفيات إلى جانب الهجمات على المناطق السكنية، يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب".



وكانت وكالة تسنيم أفادت بأنّ هدف الهجوم الإسرائيلي كان مشغلا قرب المستشفى.