باكستان تغلق حدودها مع إيران في ظل التصعيد مع إسرائيل

أغلقت باكستان كل معابرها الحدودية مع إيران لفترة غير محددة، على ما قال مسؤولون إقليميون، في وقت تتبادل إسرائيل وإيران الضربات العنيفة وتهددان بشن المزيد.



وقال المسؤول في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران قادر باخش بيركاني لوكالة فرانس برس إن "المرافق الحدودية في كل المقاطعات الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم تعليقها".

