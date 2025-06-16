المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية وحرب غزة خيمت على أعمال قمة مجموعة السبع

ماكرون: سأبحث مع ترامب إمكانية فرض عقوبات أشد على روسيا إذا رفضت الرد على مقترحٍ بشأن أوكرانيا

ماكرون: سأبحث مع ترامب إمكانية فرض عقوبات أشد على روسيا إذا رفضت الرد على مقترحٍ بشأن أوكرانيا

بقائي أكد مواصلة إيران الدفاع عن نفسها بكل ما تملك من قوة